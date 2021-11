David FOUROUX (06 09 38 01 78 / fouroux.engineering@gmail.com)



La société FOUROUX ENGINEERING propose sur le Bassin d'Arcachon, Bordeaux, la CUB et toute la Gironde (33) :



- Maintenance et dépannage informatique sur Mac et Pc



- Contrat d’assistance annuel pour la gestion complète de tous les ordinateurs d’une société (d’un poste à une vingtaine)



- Sécurité informatique :

- Je suis certifié anti-virus Kaspersky

Je propose des licences pour Mac, Pc, iPhone et Android

- Mise en place de système de sauvegarde physique et cloud (Nas réseau)



- Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)



- Le RGPD entrera en vigueur au 1er semestre 2018, et les sanctions encourues en cas de non-respect de ses exigences peuvent être lourdes : jusqu’à vingt millions d'euros d’amende ou 4% de votre chiffre d'affaires annuel mondial. Quel que soit votre rôle au sein de l’entreprise, le RGPD va donc redéfinir vos pratiques professionnelles, et c'est à vous de les mettre en œuvre :

- Mise à jour des environnements de production

- Chiffrement des données

- Protection des terminaux et appareils mobiles

- Détection des attaques

- Sensibilisation des collaborateurs



En partenariat avec Kaspersky Lab nous vous aidons à répondre aux exigences du RGPD

et nous vous accompagnons pour vous proposer des outils et solutions adéquates pour mettre en place un plan spécifique afin de démontrer votre conformité au RGPD.



- Fibre Optique (mise en place, éligibilité)



- Téléphonie d’entreprise



- Revendeur certifié Apple (toute la gamme)



Tarifs des prestations sur devis



