Jean-François DESPEYROUX

Coach de dirigeants et spécialiste de la mobilité professionnelle, j'accompagne les cadres & dirigeants dans la gestion de carrière.



Ma double expérience de direction opérationnelle de 15 ans en cabinets RH et en entreprises, m'a permis d'acquérir une expertise reconnue en matière d'accompagnement managérial.



mes domaines d'interventions :

- out placement

- bilan stratégique de carrière

- coaching managérial ( compétences , comportement , prise de fonction , communication )



Un témoignage récent :

"J’ai travaillé avec Jean-François dans le cadre d’un repositionnement, qui sera finalement à 47 ans une belle évolution en lien avec mes réelles motivations pour les années à venir.

Au-delà d’un travail préliminaire de fond (bilan avec l'analyse des succès et des échecs, projection) pour lequel le pilotage de Jean-François (méthode, conseils, propos "challengeant", effet

miroir,...) m’a été précieux, j’ai particulièrement apprécié le travail de coaching sur les différents modes d'intervention en communication avec l'outil Process Com : c’était pour moi un enjeu fondamental.

Son expérience, son copilotage permanent, sa présence dans un réseau particulièrement large en secteurs d’activité lui confère une pertinence particulièrement efficace dans l’accompagnement transition de Carrière !"

jfd@talents-carriere.fr

Mobile: 06 66 56 26 62

www.talents-carriere.fr



Mes compétences :

Conseil

Recrutement

Outplacement

Coaching de dirigeants

Team building

Formateur

Ressources humaines

Coaching professionnel

Formation manager coach

Facility management

Formation Management

Management opérationnel

Informatique

Photographie industrielle

Bilan professionnel

Service client

Relationnel

Français Langue Etrangère

Marketing