Didier PEMBET

Président fondateur de l'Association Sport et Santé pour Tous (ASST) créée en 1999, cette association a pour buts de promouvoir la santé, assurer la prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles par l'activité physique et la diététique, composantes primordiales de l'existence humaine, qui sont des moyens efficaces mais insuffisamment répandues pour prévenir et traiter beaucoup de pathologies non transmissibles.



Consultant en promotion de la santé en entreprise:

La promotion de la santé en entreprise est une stratégie entrepreneuriale moderne qui vise à éviter les maladies et les accidents sur le lieu du travail





Mes compétences :

management de la santé en entreprise