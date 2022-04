Je me permets d’appeler votre attention sur ma situation personnelle et plus précisément sur ma recherche d’opportunité professionnelles.



De mon parcours professionnel, diversifié et détaillé dans le curriculum-vitae joint, j’ai acquis une solide expérience, développant mobilité et sens des responsabilités.



Au cours de mes différents postes, mon organisation et ma rigueur furent des aspects remarqués de mon travail. Autant de qualités que j’estime importantes pour assumer les missions que vous voudrez bien me confier, si vous reteniez ma candidature.



Sans contrainte horaire particulière, je vous assure de ma volonté d’être un collaborateur efficace.



Souhaitant vous convaincre de tout mon sérieux et de ma réelle motivation, je suis à votre disposition pour tout entretien.



Vous remerciant par avance de l’intérêt bienveillant que vous porterez à ma démarche, et dans l’attente de votre réponse.



Didier PEPIN

0679475116



Mes compétences :

SAP

Word

Windows

PowerPoint

Excel

Lotus Notes