Didier PEREIRA

Reçoit la lumière mais ne sait pas d'où elle vient ! ;-)



- Ancien musicien professionnel

- Ancien éducateur spécialisé

- Médium -Tarologue-Numérologue - Auteur du livre "B-A.BA de la numérologie" sous pseudo Zariell (édité également en Espagne et au Portugal)

- Inventeur de l'application Horizon Pro pour smartphones et Tablettes

- 13 livres publiés. Dernière sortie novembre 2016 :" La laïcité Française pour débutants"

- Auteur de la pièce de théâtre "Jacques n'a pas dit"

- Auteur de la série "Les aventures de Roberto au bureau"

- Créateur du site Internet sur le développement durable == > toudurable.fr

- Mon site perso : https://sites.google.com/site/didierpereira1/home



Mes compétences :

Efficace et créatif