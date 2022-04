Didier PERFOPTIMUM

Vous souhaitez optimiser vos performances ?



PerfOptimum vous accompagne à devenir autonome pour atteindre vos objectifs

"Ce que je vise, pourquoi je veux l'atteindre et comment y arriver"



Le sportif, l'entraineur, le coach : concentration, gestion du stress, confiance en soi..........

Le sportif et la blessure: gérer l'absence du terrain, accompagner à la reprise terrain.......

Le sportif et la reconversion professionnelle: l'orientation, le projet, l'insertion......

L'entreprise: cohésion d'équipe, gestion des conflits, prévention des risques psychosociaux...