Didier PERIBOIS

J’ai 22 ans d’expériences dans la restauration, en cuisine ainsi qu’en salle et cela dans tous les types de restaurants

(En service Hospitalier, Relais & Châteaux, ainsi que les traiteurs comme Bon Bétend, Praud & Walhin, Vatel, ) en France et à l’étranger. Tout cela m’a permis d’acquérir des connaissances supplémentaires comme le management. Avec l’expérience acquise, prendre des initiatives fait partis de mon quotidien, pour être acteur d’un environnement évolutif. J’apprécie l’accompagnement des équipes vers un management participatif et communicatif.

Mon parcours atypique fait que je suis en cours de création d'une entreprise de traiteur au service de qualité avec des produits locaux de ma région



