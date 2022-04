Didier PERREAU

25 ans au service des professionnels et des particuliers, j’ai toujours été animé par le gout des challenges commerciaux mêlant développement et conseil.

Curieux du secteur de l’immobilier et de son financement, je m’attache à valoriser la réalisation des projets qui me sont confiés et à transmettre à l’ensemble de mon environnement cette vocation.





Mes compétences :

Microsoft Office

Lotus Notes/Domino

IBM AS400 Hardware

ALTOFFICE