Didier PERROT

VIADEO me permet de garder le contact avec la vie professionnelle.

J'étais cadre commercial à un niveau relativement haut dans la hiérachie des vendeurs de l'entreprise dans la quelle j'évoluais. L'un des plus hauts C/A de l'entreprise.

A 39 ans une maladie m'interpelle, à 43 ans fin de ma carrière.

Elle me manque beaucoup...

Si mon expérience peut aider,(dans la mesure de mes possibilités) ce sera avec beaucoup de plaisir.



Mes compétences :

Informatique

Retraite

Vente