Didier PERROT

Une constante : La satisfaction du client , le sens de l'engagement

Experience : Plus de 20 ans dans la vente et la gestion d'un secteur.

Passion: Les contacts, le travail en équipe

Polyvalence de compétences : Prescription, Organisation, Animation d'un réseau de négoces, Formation des entreprises et négociant.



Je recherche un fabricant industriel, pour mettre en avant ses produits auprès des négociants en matériaux, sur la région Midi Pyrénés et secteur limitrophe.



J'apprècie etre le porteur de solution technique.



Mes compétences :

FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE SUR LES PRODUITS A

DEVELOPPER LES NOUVEAUX PRODUITS

PROSPECTION DES NOUVEAUX CLIENTS

VENDRE, DECLENCHER LA MISE EN STOCK DU RESEAU DE N

PRESCRIPTION BUREAUX D'ETUDES ET CHANTIERS

ANMATION DES STANDS EXPOSITION

VENDRE, DECLENCHER L'ACTE D'ACHAT DES ENTREPRISES

ENCADREMENT DES COMMERCIAUX NEGOCES EN TOURNEES DU