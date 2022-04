Didier PERRET

J' ouvre un cabinet où je pratique la sonothérapie sur Annecy.

Cette thérapie permet grâce aux sons d' apporter à la personne le bien-être, la relaxation, soulager des douleurs, favoriser la concentration et bien plus encore.

Pour cela, j'utilise divers instruments tels que ma voix, des diapasons thérapeutiques, des bols tibétains et autres. C' est un véritable massage sonore. La sonothérapie peut s'appeler aussi le Toucher par le son.

Je serais heureux de vous recevoir et de vous compter parmi mes clients.



Mes compétences :

Ondobiologue

Sonothérapie