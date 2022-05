Tony MARANINCHI

On est therapeute puis on le devient.Le savoir,le savoir faire ,le savoir etre Erickson. Un therapeute est "l'alchimie reussie de l'intrinseque et de l'acquis.Un therapeute celebre disait a chaque therapisant une nouvelle approche est a creer....... la theorie ,la methodologie doivent rester au "service" de ce qui se deroule dans le processus d'elaboration therapeutique(sans ce parametre il n'y a pas de modification structurelle du fonctionnement psychique.)de cela decoule l'idee que les approches de type coaching ou sophro et autre pnl etc ne sont pas des psychotherapie.par contre elles peuvent constituer des "outils "interessants dans un travail systemique multidirectionnel operant.



Mes compétences :

Ecoute

Savoir être