Mireille HOUSSET

Si vous êtes arrivés jusqu'à moi, cest que vous avez choisi de vous rencontrer, que vos comportements ne sont plus des ennemis à gommer, mais des êtres qui demandent une attention particulière. Ces êtres sont en devenir, en attente de reconnaissance, de justesse. Un moment dans lequel nous nous ouvrons à la beauté cachée de leurs appels.



Dans cet accompagnement, je vous propose de suivre l'intelligence du cœur, tout est histoire d'attention et de sensibilité. Dans ce processus les résistances sont des guides qui montrent le chemin vers la justesse de ce qui se joue en vous. Ce voyage sapparente à une naissance et J'accompagne ce qui appelle à naître. Je me réjouis de rencontrer la beauté de tout ce qui est vivant en vous.



Mireille