Jean-Pierre RAFAI

Titulaire d'un MBA et d'un Master en RH, j'ai d'abord commencé ma carrière dans le management, puis dans le développement des RH avant de devenir DRH.

Depuis 2008, je suis maintenant Coach Professionnel et accompagne particuliers, indépendants et entreprises dans leur enjeux individuels ou collectifs.



J'apprécie particulièrement les problématiques multiples et complexes, la gestion du stress, les questions liées au management, et enfin, la gestion de la Transition, de la Mobilité de carrière et du Développement Personnel.



Voici quelques unes de mes formations pour la plupart à l'Institut Repère (www.institut-repere.com)

- PNL (Master)

- Ecole de Palo Alto

- Approche systémique

- Coaching de la performance

- Coaching génératif avec Robert Dilts

- Process Com Management

- Formation de formateur en pnl

- Formateur Professionnel d'Adultes

et bien d'autres encore...



Mes enseignants principaux :

Robert Dilts, Stephan Gilligan, Jean-Luc Montsempès, Jan Arthuis, Paul Raymond, Denis Bridoux Marion Sarrazin...



Mes compétences :

Ressources humaines

Développement

Conseil

Coaching

Management

Formation

Accompagnement

Dirigeant

Communication

Responsable

Leadership

Entreprenariat

Coaching de dirigeants

Ingénierie pédagogique

Formation professionnelle

Ingénierie de formation