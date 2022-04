Julio FERRANDIS

Consultant chez NOVEN pendant 5 ans, j'ai pu acquérir une double compétence fonctionnelle et technique à travers les nombreux projets web que j'ai menés. A l'aise avec les différents environnements technologiques (JAVA/J2EE, Php ou .NET), je suis intervenu dans des secteurs d'activités divers (e-commerce, tourisme, media) pour des comptes prestigieux (CANAL+, SFR, Voyages-SCNF, La Poste, MSN…). Mon rôle couvrait toutes les phases du projet, depuis la conception technico-fonctionnelle jusqu'à la relation avec le client en passant par l'animation des équipes de développement, avec comme objectifs, le respect des délais, la minimisation des couts et la satisfaction client. Dans le cadre de mes missions en régie, j'ai pu intervenir sur des projets plus SI, notamment chez SFR où je m'occupe aujourd'hui de l'application de traitement des commandes e-commerce (définition des workflows de traitement, définition des interfaces - API et interface SI, etc..). J'occupe également des fonctions plus transverses, dans le cadre des projets paliers du SI SFR, avec un grand nombre d'intervenants.



Ainsi, doté d'un bon sens du relationnel, de bonnes capacités d'analyse te de synthèse et d'une vision globale des enjeux stratégiques, je maitrise toutes les phases de la gestion d'un projet. Fort de ces qualités, j'aspire aujourd'hui à acquérir une dimension plus managériale.





Mes compétences :

Spécifications fonctionnelles et technique

Gestion des budgets

Gestion des plannings

Reporting

Cahier de recette

Conception web

Gestion de projet

Internet

Web

Rédaction de cahier des charges

Marketing

Réactivité