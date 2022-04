Emmanuel RODDE

Après un perfectionnement technique sur la paie, je recherche un poste de RRH dans une structure à fort développement.



Mon but:

Administrer les RH au quotidien et accompagner la croissance de votre entreprise par le développement d'une politique RH ambitieuse et de proximité.



Mes atouts professionnels:

- Gestion de la paie et du dossier social de l'entreprise en cabinet comptable

- Mise en place de procédures RH au sein de groupes internationaux (politique salariale, formation, recrutement, entretien annuel d'évaluation, gestion des expatriés...)

- Expertise en recrutement et intégration des nouveaux collaborateurs

- Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (Définition des organigrammes, des postes)

- Trilingue: Français / Anglais / Espagnol



Les outils correspondants que je maîtrise:

- Quadratus Paie / DSN

- Taleo recrutement

- Outils managériaux d'analyse stratégique et de résolution de problèmes



Mes compétences :

Flexible

Mobilité

Offshore

Gestion du personnel

Médiateur

Offshoring

Ecoute

Aptitudes relationnelles

Empathie