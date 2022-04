Emmanuel RODES

19 années d'expérience dans le conseil et l'entrepreneuriat :

- conseil en stratégie : Arthur D. Little, Booz & Co

- conseil en transformation d'entreprises : Andersen Consulting, Capgemini Consulting, Ineum Consulting (ex-Deloitte Consulting), Cognizant



Domaines de compétences :

- Stratégie d’entreprise, marketing et distribution

- Innovation et transformation digitale

- Organisation et performance opérationnelle

- Gestion de grands programmes de transformation métier et SI



Spécialisation dans les secteurs Assurances, Protection Sociale et Services Financiers :

- Assurances : AGF, Allianz, PFA, AXA, GROUPAMA, COVEA (MAAF, MMA, GMF), MAIF, Unéo, Audiens, Malakoff Médéric, Mornay, Novalis-Taitbout, La Mutuelle Générale, MGEL, MGEN, CARDIF, April

- Banque : Société Générale, Crédit Foncier de France, Crédit Agricole, Caisse des Dépôts, Crédit Lyonnais, Barclays UK, NBK, Deutsche Börse

- Autres : Arcelor, EDF, Hewlett-Packard, Orange, Pfizer, Roxel (MBDA), SNCF, Valeo



Mes compétences :

Assurances

Business

Business management

Création

Création de valeur

Distribution

E-business

Ebusiness

entrepreneuriat

Innovation

Internet

Management

Marketing

PROTECTION SOCIALE

Services financiers

Stratégie

Systèmes d'Information