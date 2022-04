Didier PETIT

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE



2007 CONSULTANT INDEPENDANT (Activité : formateur en finance, comptabilité, gestion et réalisation d’audits financiers pour des établissements de crédit)



2006-2007 TAGAR PARTICIPATIONS (négoce et transformation de l’acier)

Secrétaire général

Adjoint du président, et plus particulièrement :

En charge de l’organisation administrative, financière et comptable du groupe (reporting, tableau de bord, prévisions de trésorerie, budgets, comptabilité, documents de clôture, éléments juridiques et fiscaux)

-Relations avec les organismes financiers.

-Relations avec les directeurs de filiales.

-Relations avec l’actionnariat du groupe.

-Organisation, suivi des bureaux de ventes à l’étranger (Slovaquie, Tchéquie, Pays-bas)



1990-2006 ATRADIUS (Assureur crédit)

Responsable inspection financière

-Etude de la solvabilité des entreprises (analyse financière, économique et juridique)

-Management d’une vingtaine d’inspecteurs financiers répartis sur le territoire.

-Participation aux comités de crédit (France et Groupe)

-Formateur en finance.



1984-1990 CREDIT GENERAL INDUSTRIEL

Analyste financier puis responsable service engagements.

Mon rôle était de prendre position sur chaque dossier qui m’était présenté par un responsable d’agence et ce, après l’analyse des documents financiers, comptables, économiques et juridiques.



FORMATION



2007 : ESCP-EAP : diplômé certifié niveau 1 (option finance)

2006 : HEC : certificat d’études supérieures aux affaires.

1993 : Diplômé de l’association Française des directeurs de crédit

1988 : Institut d’administration des entreprises (module gestion financière, comptabilité générale, gestion budgétaire, recherche opérationnelle)

1983 : Niveau DECS (3 années d’études à l’institut d’expertise comptable de Lille)

1981 : Probatoire DECS.



Mes compétences :

Finance

Formation