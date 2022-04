Didier PETITJEAN

A l'écoute d'opportunités.

Direction de pôle sanitaire (clinique SSR) et médico-social

10 années de management de transition - secteur du handicap mental/physique - adultes, enfants -

Evaluateur externe responsable de missions dans le secteur médico-social

La polyvalence de mon parcours me permet aujourd'hui de maîtriser tous les domaines clés du pilotage en ayant une pratique terrain fondée sur des expériences complexes et variées. J'associe valeurs humaines et efficacité organisationnelle et financière.

Je souhaite continuer à mettre à disposition mon expérience au service d'une structure porteuse de projets et de valeurs.



Mes compétences :

Informatique de gestion

Gestion de projets

Accompagnement du changement

Management de transition

Audit

Communication

Ressources humaines

Gestion financière et comptable

Manager

Organisation

Médicosocial

Direction d'etablissement médico social