Didier PETRUS

Adonys, entreprise de services du numérique à taille humaine, composée d’une vingtaine de collaborateurs délégué chez nos clients.



Implantée à Paris, notre entreprise intervient principalement dans le cadre d’Assistance technique en régie et également en pré-embauche.



L'équipe dispose d'ingénieurs d'affaires ayant une profonde connaissance des SSII et savent répondre aux besoins des clients.



La force d'Adonys réside dans son savoir-faire et son savoir-être. Sa petite taille permet un suivi assuré des clients.



