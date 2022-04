Didier PHILIPPE

Gérant de société depuis 1981, je dirige depuis 2004 une société de conseil.Array



Nos missions s'adressent aux TPE, PME et grandes entreprises qui souhaitent se mettre en conformité avec certaines obligations liées au code du travail (gestion des risques professionnels).



Notre société est habilitée par la DIRECCTE IDF en tant que IPRP, dans le domaine 'Sécurité et santé au travail".

Document unique d'évaluation des risques, Compte pénibilité appelé C3P, Référent sécurité et santé au travail, Risque psychosociaux, Affichages obligatoires, Plan de prévention et PPSPS, Règlement intérieur.



Intervenants sur toute la France, si vous êtes doué d'une capacité commerciale, d'une compétence en gestion des risques vous pouvez me contacter pour en parler.

Notre process, rodé depuis 2004, est maintenant décliné en "franchise". Si vous êtes "Chasseur de têtes", vous pouvez également me contacter.





Mes compétences :

Gestion des risques Psychosociaux

Mise en place d'un Référent SST dans l'entreprise

Mise en place du Document unique

Conseil aux entreprises toutes activités

Mise en place du compte Pénibilité C3P

Mise en place des affichages obligatoires