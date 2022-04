Didier PICHON

Je suis un français résidant en Cote d'Ivoire depuis décembre 2011. Depuis deux deux ans et six mois, j'ai développer un tissus de relations à Abidjan. Je suis aussi le conseiller du président de la CNDPCI (Conférence Nationale des Directeurs de Publication de Cote d'Ivoire de la presse écrite).

Je collabore, entre autre, avec de grandes agences de promotion immobilière, à Abidjan, par l'apport de marchés immobiliers dans le cadre du Programme National de Développement, ou autre.

Tout mon réseau de relations me permet de mettre en contact des entreprises dans différents secteurs d'activités.