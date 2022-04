El Hadj Moussa Fall DIOP

Salut à tous, je me nomme Diop Moussa je suis un apporteur d'affaires et je souhaiterais avoir des marchés pour fournir des palettes en bois, les portes , les fenêtres et les caisses. J'ai du bois en stock et des machines pour la confections de tous éléments cités plus haut et j'avoue ke vous ne serez pas déçu car je n'hésite pas à satisfaire tous ceux par qui je passe pour obtenir des marchés. Merci de me proposer aussi des bons de commandes du genre fournitures de bureaux etc...mes contacts: 0022508247603 / 0022545876262.



Mes compétences :

mise en relation

Lancement de projet