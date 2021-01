Akpa Germain GNAGNE

Fils favori et précieux de feu GNAGNE Edmond et de YEDEI Joséphine, 37 ans,

Issu de l’ethnie Adioukrou,

Moi, GNAGNE Akpa Germain, je sors du Lycée Moderne de Koumassi, une banlieue d’Abidjan, avec un Baccalauréat série D (option : Mathématiques et Sciences de la nature), en 1993.

Admis à l’Unité de Formation et de Recherche des Sciences des Structures de la Matière et de Technologie (en abrégé « UFR SSMT ») de l’Université de Cocody-Abidjan,

je décroche un DUES de Physique-Chimie en 1995, avant d’obtenir, cinq ans plus tard, le diplôme de Maîtrise de Physique (option : Systèmes Electriques et Electroniques).

je suivis des cours en année de DEA : - DEA (option : Mécanique et Energétique),

en 2001, à l’Unité de Formation et de

Recherche des Mathématiques et d’Informatique

(en abrégé « UFR SSMT »)

- et DEA (option : Géophysique Externe),

en 2002, à l’« UFR SSMT ».



Ma carrière professionnelle me conduit, après un stage pré-emploi de six mois, d’un poste de Chef de Secteur, Conducteur des Travaux en Environnement Urbain, à la Direction Centrale Système d’Information et de Gestion Environnementale du GROUPE EOULEE, en 2007,

à celui de Chef d’UPC à la même Direction Centrale du GROUPE EOULEE, en 2009 ;

Employé scrupuleux et courageux, avide d'apprendre, je n’ai jamais participé à un mouvement subversif, pouvant saper le moral de mes collègues, et susceptible de freiner le bon déroulement des prestations ou de salir la réputation du GROUPE EOULEE ; mais j'ai toujours travaillé sans relâche pour l’édification du GROUPE EOULEE.

Chef d’usine: Gestionnaire des Stocks/Informaticien industriel à ACIPAC, en 2012.

Responsable Technico-commercial à 3IET (International Investment Import Export Trading), depuis 2013



Mes compétences :

Gestion de projet

Amélioration continue