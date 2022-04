Didier PIHOUEE

Bonjour,



Je suis Architecte merchandiser mais aussi infographiste 3D pour l'aménagement d'intérieurs commerciaux.

Expérience de 15 années à Londres dans plusieurs agences internationales de design spécialisées dans l'architecture d'intérieure et le design de mobilier commercial.



La visualisation et l'infographie 3D font aussi partie de mes compétences et complètent mon expérience de designer commercial.



Interêt également pour l'Art du livre, le graphisme et la typographie



Bilingue français/anglais



Mes compétences :

Architecte

Architecte d'intérieur

Architecture

Architecture commerciale

Commerciale

infographiste

Infographiste 3D

merchandiser

Merchandising

Merchandising Visuel

Retail

Visual Merchandising