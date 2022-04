Didier PILLONEL

"Le développement durable comme source d'innovation et pilier de la distribution".



- > Actuellement



Directeur Développement International du groupe 5àsec.

Directeur B2B groupe 5àsec.



- > Précédemment:



Co-fondateur du Club Génération Responsable, le club des enseignes pour le développement durable (www.generation-responsable.fr)



Co-éditeur du magazine Euphorie. Magazine professionnel des entreprises pour le développement durable.(www.generation-responsable.fr onglet: euphorie mag)



Président de la société FacetoFace Développement (www.facetoface-franchise.com), société spécialisée dans:



1) le marketing des réseaux (franchise, licence,...)

2) le développement des réseaux au niveau national et international

3) l'environnement, la mise en place de système de management environnemental au sein des réseaux commerciaux.



Développeur international du groupe 5àSec durant 4 ans.(monde)



Développeur international du groupe Get Wet durant 8 ans.(9ans en Amérique centrale + Sud)



Mes compétences :

Export

Franchise

Développement

Commercial

Développement durable