Didier PILLOT

Riche de plus de 20 années d'expérience dans les métiers du transport, de l'organisation de transport et de la logistique, passant de l'exploitation à la direction de filiale.

J'ai pu tout au long de ce parcours professionnel être rompu à toute les facettes de la fonction tel que le management des équipes, le commerce et la gestion en centre de profit.

Mes actions commerciales m'ont permis de cotoyer et de travailler avec des entreprises ayant une grande renommée dans leur métier et de fideliser la relation client au travers d'une qualité de service sans faille.



Mes compétences :

Affrètement

Transport

Logistique

Management

D�veloppement commercial