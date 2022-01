Didier QUINCHON

Directeur d'agence motivé disposant de 35 ans d'expérience dans le domaine du génie électrique.

Je suis apprécié pour mon aptitude à évaluer les besoins opérationnels et à trouver des solutions permettant de réduire les coûts, d'augmenter les revenus et la satisfaction de la clientèle.

Ingénieux et organisé, j'ai prouvé mes capacités à diriger et à bâtir des équipes.



Mes compétences :

Project Management

SAP

Management

Microsoft Office

Gestion de projet

Entrepreneuriat‎

Conseil