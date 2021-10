Didier RECORD

Auditeur chef de projet

Ingénierie R&D et Qualité



PROFIL PROFESSIONNEL :

Consultant en ingénierie et qualité avec une forte expérience de chef de projet à l'international



CHAMPS D'INTERVENTION :

. Conseil et audit qualité, sécurité, environnement : certification AFNOR en cours pour ISO 9001, 14001, 45001

. Management de projets d'ingénierie dans le secteur de la mobilité



COMPÉTENCES :

. Audits internes et externes ISO 9001, 14001, 45001

. Management de projets internationaux

. Management d'équipes interculturelles

. Pilotage de sociétés d'ingénierie en sous-traitance

. Maitrise des technologies des groupes motopropulseurs Diesel, essence, hybrides et électriques

. Maitrise des processus de conception, développement, validation et qualité

. Langues : anglais (fluent)

. Informatique : pack Office, CATIA