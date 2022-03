Didier REINS est avocat au barreau de Strasbourg depuis le 1er janvier 1997.





La clientèle du cabinet est constituée tant de particuliers que de sociétés, banques et compagnies d'assurances.





Le cabinet concentre ses efforts sur le développement d'une relation privilégiée entre l'avocat et son client.





En effet, une défense ne peut être sainement exercée que s'il y a une réelle communication et confiance entre l'avocat et son client.



Le cabinet garantit donc à sa clientèle une sécurité dans les informations et documents transmis ainsi qu'une parfaite communication et information sur le contenu des dossiers traités.



Ces deux points sont essentiels dans la relation avocat/client et permettent d'obtenir les meilleurs résultats possibles.







1. La sécurité apportée au client.



Tous les documents que vous confiez au cabinet sont numérisés et stockés sur un serveur auquel accède seul Me Didier REINS par le biais d'un mot de passe.



Ainsi, vous êtes sûr que personne ne pourra consulter les documents que vous remettrez au cabinet mis à part vous-même et votre avocat.



Par ailleurs, le cabinet est placé sous vidéosurveillance constante de telle sorte que personne ne pourrait y pénétrer en l'absence de ceux qui y travaillent sans déclencher une alarme reliée à un poste central de surveillance permettant l'arrivée de gardiens, et si nécessaire de la police.



Ce système vous garantit donc contre tout vol de documents.







2. La communication entre l'avocat et son client.



Vous êtes l'acteur principal du dossier.



Cela signifie que vous avez un accès intégral à votre dossier à tout moment.



Cela se traduit de deux manières :



- tout ce que l'avocat fait en direction des adversaires et du tribunal est immédiatement transmis en copie au client (rédaction de conclusions, signification d'assignation, numérotation de pièces, observations sur rapports d'expertise etc.)



- tout ce que l'avocat reçoit du tribunal et des adversaires est également transmis en copie au client (réception de conclusions de l'adversaire, de rapports d'expertise, réception et communication des pièces venant de l'adversaire, ordonnances et jugements rendus par le tribunal etc.)



De ce fait, le client est sûr d'avoir chez lui en copie le même dossier que son avocat.



Ce système présente deux avantages :



- d'une part, vous pouvez suivre jour après jour et en temps réel l'évolution de votre dossier, prendre connaissance du travail de votre avocat et des arguments avancés par votre adversaire.



- d'autre part, vous pouvez discuter plus facilement du contenu du dossier avec votre avocat puisque vous avez pu en prendre préalablement connaissance. Cela vous fait donc gagner un temps précieux et vous permet d'aborder directement les questions essentielles au dossier avec votre défenseur.





Telle est la manière de travailler du cabinet.



Cette méthode a eu maintes fois l'occasion de faire ses preuves et est appréciée par toute la clientèle.