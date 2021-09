Fabienne FABIENNE ULRICH (ULRICH)

Madame, Monsieur,



Secrétaire indépendante depuis 2008 (sous statut micro BNC, puis depuis 2012 sous statut EIRL), je propose mes services de secrétariat à distance pour le traitement de vos transcriptions numériques dans les secteurs d'activité ci-dessous :

-----



HUISSIER :



Procès-verbaux de constat voirie, chantier avant et après travaux.

Etat des lieux de locaux commerciaux, appartements ou maisons.



IMMOBILIER - PROMOTEUR CONSTRUCTEUR - SYNDIC :

Courriers, rapports de chantier, p.v de fin de travaux, procès-verbaux d'assemblée générale, etc.



JURIDIQUE :

Courriers, conclusions, etc.



SINISTRE CONSTRUCTION - EXPERT EN BATIMENT OU ASSURANCE :

Rapports d'expertise sinistre construction.



Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à me contacter.



Fabienne HAEHNEL-ULRICH



Mes compétences :

Immobilier

Secrétaire indépendante

FREELANCE

Construction

Juridique

Rapport technique de la construction

Rapport d'expertises

Constat d'huissier

Etat de lieux maisons appartements