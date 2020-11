Didier RIEHL

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Jai 62 ans, mon expérience professionnel et mes compétences techniques acquises dans lartisanat et de lindustrie ont renforcé mon sens relationnel, mon autonomie et mon esprit déquipe.



En 2012 jai découvert un métier passionnant, polyvalent, riche en échanges et qui ma permis obtenir mon titre de Formateur Professionnel dAdultes.



Cette formation aura été la concrétisation d'une volonté de réussir un parcours professionnel pour pérenniser mes connaissances, mes compétences et les transmettre avec, aujourd'hui, une méthodologie, des outils et de nouveaux acquis grâce à un dispositif complet et enrichissant.



Le métier a marqué un grand tournant dans ma vie. J'ai rapidement pu constater que cette formation est très professionnalisante et concrète. Les valeurs humaines y sont fortes. Je n'imaginais pas l'ampleur de ce que j'allais apprendre : et quelle belle aventure.



Former, c'est au final OFFRIR et RECEVOIR des SAVOIRS.



J'ai découvert avec NL INTERNATIONAL une nouvelle façon de travailler, une éthique, une déontologie, une équipe forte, une gamme, une entreprise totalement moderne, novatrice et avant gardiste. Une nouvelle façon de commercer le : B2U !



RÉUSSIR en aidant mes partenaires d'affaires à réussir eux aussi, jolie projet !

Soyez curieux, nous construisons léconomie de demain.



Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite.



" Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable pour l'avenir ". (Jean Jaurès)



Cette citation me fait penser qu'il n'est jamais trop tard pour AGIR...



Mes compétences :

Organiser

Accompagner

B2U

Suivre

Fixer

Analyser les besoins et définir les objectifs

Evaluer

Comprendre

Ecouter

Analyser