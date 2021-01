Didier ROBERT

Depuis Mai 2015 : Pilote risques des filiales internationales Credit Agricole SA. Animation et pilotage des risque des filiales internationales, Accompagner et challenger les Directions Risques des filiales internationale.

Depuis sept 2011: Pilote du process notation Grande Clientèle Groupe Crédit Agricole.

Mise à niveau du dispositif dans les entités du Groupe, mobilisation des dirigeants, décideurs et acteurs opérationnels, normalisation des pratiques en central comme en local, refonte de la gouvernance du dispositif dans le Groupe, agrément ACP... Enjeu Groupe CA: 15 Mds€



2007 à 2011: Direction des Risques LCL

- juillet 2010 juillet 2011, Responsable département Risque Opérationnel et Grands Projets: Pilotage des risques opérationnels LCL, Pilotage des dispositifs Bâle II, recouvrement, référentiels Risque, Contrôles permanents. Pilote du domaine de processus Risque LCL

Membre du Comité de Direction Risque et Contrôles Permanents LCL

- 2007 à 2010: Responsable adjoint du département Management des risques de contrepartie et opérationnels. Management: équipes supervisees hiérarchiquement (7 pers.) et fonctionnellement (21 personnes)



De 2003 à 2006, j'ai pris en charge, au sein de la Direction des Risques de CREDIT AGRICOLE SA (Paris), le dispositif Bâle II Grande Clientèle des Caisses régionales.

Auparavant, j'ai occupé divers postes marketing et crédit à la Caisse régionale Centre-est (Lyon) : Chargé d'études marketing, chef de marché, responsable des études marketing, chargé de mission risque de crédit.



Mes compétences :

Manager risque banque

Directeur projets

Risque opérationnel

Bâle 2

Contrôle interne

Marketing opérationnel

Management d'équipe

Risque de crédit

Management