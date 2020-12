Didier Simtaine, 54 ans, divorcé, 2 enfants



MON ACTIVITÉ ACTUELLE



Depuis février 2018, désireux d'évoluer vers les métiers de l'animation et du management, j'ai intégré le Groupe Edouard Denis Promotion au sein duquel j'occupe le poste de Responsable Partenaires sur les régions Normandie, Picardie, Champagne et Grand Est. Je développe et j'anime un ensemble de partenaires en charge de la distribution des programmes immobiliers du groupe.



MON PARCOURS PROFESSIONNEL



1 - La Promotion Immobilière (B to B)



* Depuis février 2018, j'occupe le poste de Responsable Partenaires au sein du Groupe Edouard Denis Promotion sur les secteurs de la Normandie, de l'Oise, de la Somme et du Val d'Oise (95).



2 - Le Conseil en Gestion de Patrimoine et l'Expertise Immobilière (B to C)



* De 2015 à 2018, j'ai occupé un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein du Groupe Allianz sur la Région Parisienne. Je travaillais essentiellement avec une clientèle de chefs d'entreprise, des professions libérales et de cadres. Mon expertise couvrait l'ensemble des problématiques liées au patrimoine (investissement, épargne, fiscalité, succession, retraite, immobilier, transmission d'entreprise, etc...).



* De 2014 à 2015, j'occupais un poste de Conseiller Patrimonial au sein du cabinet Crystal Finance sur Paris. Je travaillais essentiellement avec des expatriés, mais aussi une clientèle parisienne haut de gamme.



3 - Le Cost Consulting chez Alma CG (B to B)



De 2009 à 2014, j'ai occupé un poste de Directeur Régional et proposé à mes clients, selon leur taille et leur secteur d'activité, de les accompagner de manière unique et différenciée pour générer du cash en valorisant leurs charges (économies, optimisations et financements). Alma CG propose de missions daudit en réduction de charges et recherche de subventions. Elle se rémunère au résultat et elle est présente en France, en Europe et au Canada.



4 - Le Conseil en Gestion de Patrimoine et l'Expertise Immobilière (B to C)



En 2003, j'ai pris un virage radical dans mon parcours professionnel en entrant dans les métiers de lImmobilier avec une double expérience dans limmobilier ancien et dans limmobilier dinvestissement en défiscalisation. Autodidacte avant tout, jai par la suite glissé vers les métiers de la Gestion de Patrimoine et du Conseil. Ce métier répond aujourd'hui à l'ensemble de mes motivations professionnelles (relations commerciales sur la durée, conseil objectif, technicité, aspects juridiques, approche pluridisciplinaire...).



5 - La Communication Hors Média (B to B)



Précédemment, entre 1989 et 2001, j'ai passé 13 ans dans les métiers de la communication et du marketing B to B.



Entré dans la vie active en 1989, j'ai intégré une agence de communication parisienne spécialisée sur la gestion des espaces de relations publiques dans le cadre du Grand Prix de France de Formule 1. A partir de 1993, mes diverses expériences mont fait successivement évoluer chez tous les acteurs de la communication (entreprises, agences, prestataire de service, centre de congrès et dexposition, activité indépendante ou free-lance). Les projets dont j'ai eu la charge m'ont permis de faire un tour d'horizon complet et apporté une grande maîtrise dans la gestion des problématiques propres à la communication (adaptabilité, travail dans l'urgence, rigueur, sens de lorganisation). A ce titre, mes dernières collaborations avec des entreprises industrielles (Usinor Sacilor, Teixagol Alpes Composites, Schlumberger-Sema) m'ont permis de mieux appréhender leurs problématiques ainsi que leurs modes de communication. Enfin, j'ai également eu la possibilité dexercer mes compétences en matière de création graphique, via la création et la rédaction des plaquettes commerciales et de sites web.



Mes compétences :

Conseil en réduction de coûts

Audit

Assurance

Négociateur immobilier

Communication

Conseil en gestion de patrimoine

Immobilier

Finance