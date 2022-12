Je suis né à Atakpamé en 1969 et vit depuis des années à Lomé; je suis le président et fondateur d'une association de développement ASMERADE TOGO;j'enseigne sur contrat l'hydraulique et pneumatique dans un lycée technique et d'enseignement professionnelle.



Mes compétences :

Énergie solaire

Développement durable

Environnement