Alexandre GODIGNON

Diplômé d'un Master Génie de l'Environnement et de l'Industrie, je suis actuellement en poste chez SDenvironnement, bureau d'étude spécialisé dans le montage de dossiers ICPE.



Au delà de l'aspect réglementation, c'est la thématique de l'énergie, de sa production à son utilisation, qui attire le plus mon attention.

Quelles énergies pour demain ?

Quels moyens de stockage ?

Pour quelles utilisations ?

Et pour cela, quelle gouvernance politique ?

Quelle stratégie adopter dans un monde toujours plus mondialisé ?



Bref beaucoup de questions restent encore à régler !



Les moyens pour y arriver ?

La curiosité, se renseigner, chercher, discuter, argumenter, confronter ses avis et surtout calculer et ne pas s’arrêter à de belles paroles ou de beaux projets sans fond.



Quelques pistes pour commencer ce grand voyage :

Manicore

De nombreuses et passionnantes ONG

The Limits To Growth

Meadows

The Shift Project

Les Low Tech



Mes compétences :

Informatique

ICPE

Energy

Environnement