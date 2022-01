Dieudonné NTSIMBA MBAMBI née à Kananga le 24 février 1981 à 6 h du Matin est Jumeau à SUNZI MBAMBI déjà décéder en 1985 son père GUYSTAVE et sa maman s'appelle KAPINGA MWAMBA il est issu d'une famille Polygame de 3 femme dont sa maman est la 2eme et à fait ses étude primaire au complexe-scolaire Christ-sauveur à Lubumbashi là il a obtenu son Certificat d'étude primaire en 1994 et a poursuivi les études secondaire à Likasi pendant son père fut mutée pour raison de service alors il a étudier à l'institut USTAWI une école GCMIN c'est las qu'il a obtenu son Diplôme d'état en 2003 et les études universitaire à l'école supérieure des ingénier industrielle à Likasi et à obtenu le grade de INGENIER INDUSTRUEL et à continué avec L'informatique des réseaux à l'institut supérieure de MULUNGWISHI à KIANGALELE et est Devenu Analyste programmeur après ils se marié à Madame BINTI Séphora dont ils ont 4 enfants 2 jumeaux garcon et 2 belle fille presentment il vit a kasumbalesa avec sa femme et SARS entrants



une bonne maitrise en informatique

good communications skills

CCTV