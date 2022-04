Abdallah REGAIA

Diplômé en administration militaire , j'ai occupé plusieurs postes supérieurs de responsabilité au sein de l'institution militaire dans le domaine de l'administration et la gestion des corps de troupes , de l'intendance , de la logistique , le social , le commandement et le leadership...,avec une expérience de plus que vingt ans et une expérience de participation aux efforts de maintien de la paix avec les nations unies(MONUSCO) a la république démocratique de CONGO 2013-2014.

Officier supérieur encore actif , passionné de la gestion et du commandement je souhaite mettre en valeur mon savoir-faire et mes connaissances pour une entreprise de plus grande envergure et de veiller aux intérêt de celle-ci.

Autonome , compétant en ma spécialité je saurais être de bon conseil pour la société et me charger des éventuelles litiges qu'elle aurait a subir.

Dynamique , je sais faire preuve d'engagement et de responsabilité dans l'exercices de mes fonctions .

Je souhaite rencontrer un responsable afin de lui exprimer mes motivations pour un poste.

Dans l'attente d'un jour meilleur toutes mes sincères salutations a toutes et a tous. rg_abdallah@hotmail.com



Mes compétences :

Leadership

Gestion administrative

Sécurité

Gestion budgétaire