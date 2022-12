Dik FANDEUR

Ingénieur Qualité Sécurité Environnement- Sites et Sols Pollués



Ayant une formation de géologue spécialisé en sites et sols pollués, j'ai travaillé durant six ans sur les sols miniers de Nouvelle-Calédonie (2005-2012).



Dans la perspective de rendre mes compétences en Environnement et Gestion de Projets plus en lien aux entreprises et aux industries, j’ai réalisé une spécialisation en Qualité Sécurité Environnement.



Cette nouvelle compétence m'a permis de développer mes compétences en Conduite du Changement, et Communication sur des sujets transversaux.





Mes compétences :

Environmental Engineering & Sciences

QSE Management

Geological Sciences

Sustainable development

Project management

Audit

Prime Contacting