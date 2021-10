Dimitri LAHAYE

Hello, c'est Dimitri, développeur d'applis web et mobiles !



COMPÉTENCES :



Langages :

PHP, JavaScript, Node, Java, JEE, HTML 5, CSS 3



Frameworks et CMS :

Symphony 2, jQuery, Spring, Angular JS, Apache Cordova, Ionic Framework, Openlayers 3, CMS Wordpress, Prestashop, Open Cart



Base de données :

MySQL, PostgreSQL



IDE :

Eclipse, IntelliJ, PHPStorm, Xcode, Android Studio



Systèmes d’exploitation :

Windows 7/8, Mac OS X Mavericks et Debian.



Design :

Ergonomie de sites internet, flyers, cartes de visite, logos, affiches, dépliants, etc.



Outils de graphisme :

Adobe Illustrator, Photoshop et InDesign



Community management et Référencement :

Normes de référencement, rédaction web, veille d’actualités

Outils : Google Analytics, Netvibes, Moteurs de recherches spécialisés (Yippy, iSeek, Google Trends)



