Mes compétences :

Cisco Unifie Communications Manager (CallManager)

GSM/GPRS/UMTS, CDMA, RNIS

Html5, XML, Joomla, Wordpress

Administration système et réseaux (Linux et win)

VPNIPSec, SSL,FIREWALL, NAGIOS

Pack Office 2007/2010/2013

VLAN, VPN, MPLS

VOIP, ASTERISK ET ROUTEUR CISCO

Microsoft Windows Server 2016

Oracle, MySQL, LDAP

Mobile Banking

Microsoft Exchange 2010

VMware ESXi, Citrix XenApp6.5, Hyper-V