Dimitri mahoungou,jeune congolais ancien étudiant de l'institut du petrole et du gaz(IPG) RDC,J'ai travaillé sur la plate forme Moab forage comme chef logistique et responsable administratif,Operateur salle de controle Moab process et actuelle chef de poste sur la plate forme centrale de production (PCP en sigle) dans le champs Emeraude.