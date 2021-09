Diony JARRY

Bonjour,

J'ai commencé dans le bâtiment à l'âge de 16 ans (Bientôt 15 ans d'expérience). Après mes six années d'apprentissage, j'ai travaillé pendant quatre ans. Ce qui m'a permis en 2011 de créer mon entreprise. Après un début difficile (Élection présidentielle, crise économique), aujourd'hui je suis fier d'avoir suffisamment de travail pour en vivre. Je remercie les premières personnes qui m'ont fait confiance et la majorité de mes chantiers sont grâce au bouche à oreille.



Afin de sortir du travail (L'artisan à peu de temps pour lui), j'aime naviguer en voilier pour profiter de ma famille et de mes amis. Sans ces personnes, ce type d'aventure n'est pas réalisable. MERCI



N'hésitez pas à consulter mon site internet : https://www.esprit-durable-construction.fr



et rejoignez ma page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Esprit-Durable-Construction/119366494790456



"Like" ma page pour suivre le déroulement des chantiers : technique, innovations et créativité du bâtiment



Mes compétences :

Dessin technique

menuiserie

Charpente bois