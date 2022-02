Djallel KIMOUCHE

Savoir :



- Connaissances des mécanismes économiques et commerciaux.

- Bonnes bases en réglementation du bâtiment et DTU.



Savoir-faire:



- Maitrise de l'outil informatique.

- Bonne connaissance de l’évolution des technologies.

- Analyse de dossier de marché sous les aspects techniques (financier, commercial, sécurité).









Chantier :

- Etablir un programme d'exécution des travaux.

- Rédaction des rapports de chantier et des comptes- rendus.

- Contrôle de l'exécution des travaux.

- Organisation du déroulement du chantier (hommes et matériel).

- Préparation du chantier (commande, planification de main d'œuvre).

- Application des règles de sécurité.

- Etablissement des factures et situation de travaux.

- Gestion des sous-traitants.

Administratif :

- Participation et préparation des réunions de chantier.

- Gestion des plannings et suivi du matériel et moyen de chantier (véhicules...).

- Commande de matériaux.

Humain :



- Management des chefs de chantier.

- Encadrement d'une équipe de compagnons.

- Sous-traitants.