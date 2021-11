Djamel LAGHRIBI

"Disponibilité, sens de la pédagogie et du conseil, amabilité et valeur ajoutée : expliquer par exemple au client comment ne pas refaire les mêmes erreurs.

Maîtrise de l'informatique...



Autres impératifs :



♦ Respecter la confidentialité des informations traitées.

♦ Analyser, diagnostiquer et synthétiser des informations d'ordre technique.

♦ Se fier rigoureusement aux normes d'installation et aux normes de sécurité.

♦ S'adapter de manière permanente aux nouvelles technologies.

♦ Préconiser les matériels, équipements, logiciels, architectures ou modes de fonctionnement adaptés aux besoins exprimés par le client.

♦ Concevoir des solutions pertinentes répondant aux exigences du client.

♦ Accompagnement dans la prise en main du matériel et dans l'utilisation des logiciels (vulgarisation, information et formation)."



Le Gnomon Info travail également sur des projets de déploiement réseau, comment déployer toute votre infra structure avec un partenaire de confiance. Etre soulager d'une charge de travail dans l'entreprise en déléguant les travaux de remplacement de parc ou de matériel informatique.



Mes compétences :

Helpdesk

MySQL

Microsoft Windows

Linux