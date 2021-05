Djelys ZOUAZ

Infos personnelles :

23 ans

Permis B

Véhiculé



Formations :



Licence TRI 2020 2021

Télécommunication Réseaux Informatiques

Université Savoie Mont Blanc Bourget-Du-Lac



Deug ST 2017-2020

Sciences et Technologie

Université Savoie Mont Blanc Bourget-Du-Lac



Expériences :



Projet de Licence 2020-2021

Mise en place d'une infrastructure multisite

-Configuration serveur Astérisk (Voip), configuration IP, configuration de

modem

- Mise en place d'un site web (LAMP), déploiement automatisé via Jenkins

- Développement de scripts de sauvegardes et de restaurations des

équipements réseaux et serveurs (Python & Php)

- Administration système : mise en place des services SSH,DHCP, DNS,

gestion utilisateurs

- Configuration des équipements réseaux (routeur Cisco, switch)

- Virtualisation (VirtualBox, Vmware)



Compétences :



Systèmes d'exploitation :

Windows (Active Directory)



Linux (DHCP, DNS, Web, Samba )

-Centos

-Debian



Réseaux :

Switch, firewall, point daccès wifi, OSPF, Putty, MobaXterm, RIP, routeurs, VLAN, Wireshark, Iptables, PacketTracer , VPN



Langages de programmation : Bash, Python, C, CSS, HTML, JavaScript, PHP, PowerShell



Virtualisation : VirtualBox, VMware ESXi



Téléphonie : Asterisk, IPBX, ToIP



Bases de données : MySQL