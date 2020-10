Dmitry VALDMAN

Je sous ouvert pour les opportunités en gestion de projet international, en expertise en traitement du signal et en télécommunication.



https://signals-processing.com/

Doctorat en Telecom, expert en traitement du signal / DSP / L1 / modems / protocoles / Matlab.



Goal:

DSP / Algorithms / Signals processing/ Telcommunication

Project leader / Team leader / Expert



Experience:

Modem development, Signals processing, Algorithms implementation,

OFDM / FSK / DSSS / OQPSK / Manchester

Propagation models development

DSP / Visual C++ / Matlab / assembly

Development of applications with GUI under Matlab for real-time systems

Oral presentations on the signals processing subjects

GSM/GPRS/EDGE protocols, Voice over IP,

Video / audio codecs

Real time systems

Human relations



Mes compétences :

DSP

C Programming Language

MATLAB

GSM

C++

EDGE

GPRS

UMTS

Tcl/Tk

Microsoft Visual C/C++

IP

CVS

VoIP (Voice over IP)

UDP

TCP/IP

RTOS

Public Switched Telephone Network

Pascal

Microsoft Windows NT

Microsoft Visio

MathCAD

Lynx

LAN/WAN > WLAN

ICMP

FORTRAN

COSSAP

COM/DCOM

Assembler

time code analysis & development

X25

WML

UNIX

Texas Instruments Hardware

TDMA

Sun Solaris

Strong mathematical skills

Simulink

SQL

RTP

Project Management

Perforce

PC Hardware

Motorola Hardware

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft Visual Studio

Microsoft Project

Microsoft Office

Microsoft DOS

Microsoft Access

MS Visual SourceSafe

MGCP

MC

HTML

HDLC

GNU

FDMA

DVB-T

DTV

CRT

CGI Web Development

CELP

CDMA

Bug Tracking System

Bounds Checker

Autocad

Advanced RISC Machine (ARM)

Adobe Premier

ASIC

ADSP

ADSL

2G Networks

Voix sur IP

Traitement du Signal

Mathématiques

Télécommunications

Audio