Sébastien HERVET

Avec plus de 20 ans d’expérience le développement de test industriel en coordination internationale pour des produits sans fils Télécoms, dans les domaines ferroviaire, dans l' internet des objets et l'automobile, je souhaite ouvrir mes compétences à d’autres domaines du développement de test. Mes connaissances transversales, mes capacités d’analyses et de synthèses ainsi que ma rigueur et mon sens du contact sont des atouts pour diversifier mes compétences.



Mes compétences :

Télécommunications

Gestion de projet

Analyse des besoins