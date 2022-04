Gilles MIRAT

Plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du test industriel et de la mise au point de modules de télécommunications m’ont permis d’acquérir de solides compétences techniques.

Je peux aujourd’hui apporter ces connaissances à tout projet d’envergure auquel je pourrais faire valoir :

- ma capacité à développer ou à superviser des développements autour du test produit.

- une connaissance des mécanismes de la mise en production avec des contraintes fortes sur la qualité produit, le coût lié à l’industrialisation et le redouté « time to market ».

- mon caractère ouvert et collaboratif qui correspond à mon expérience multiculturel et multi-frontières.



Mes compétences :

Automobile

Chef de projet

Electronique

Gsm

M2M

NPI

Production

Technique

Télécommunications

Test

Continuous Improvement

FMECA

New Product Introduction

Project Management

Project Cursus Management

Internet of Things

Long Term Evolution

LabWindows/CVI

LabVIEW

TestStand

3G Networks

EDGE

GPRS

Global Positioning System

Adobe Photoshop

Agile Methodology

Apache Subversion

C Programming Language

GED Filehold

GPIB

JIRA

Linux

Microsoft SQL Server

Microsoft Visual Studio

Microsoft Windows

Python Programming

SQLlite

Solidworks

TCP/IP

VMware

XML