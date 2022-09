Guillaume BOUVET

Avec une expérience professionnelle de 5 ans comme chef de projets informatiques , et avec 15 années d’expérience dans le développement, je suis actuellement à la recherche d’un emploi suite à un licenciement économique.

Je suis capable de m’adapter tant au plan humain qu’au plan technique et je suis prêt à suivre toutes les formations nécessaires.

La rigueur et mon investissement personnel dans les projets, ainsi que le sens de l'écoute que j'ai développé via une expérience professionnelle singulière me permettent d'être reconnu et apprécié des clients. Le contact avec ces derniers est d'autant plus efficace que j'ai un esprit d'analyse qui me permet d'être polyvalent et rapidement opérationnel.



Mes compétences :

WinDev

GCOS

COBOL

JCL

EDI

HTML 5

CSS 3

Merise

JavaScript